Um dos maiores ídolos do Liverpool, o galês Ian Rush não poupa elogios a Roberto Firmino. Na avaliação do maior artilheiro da história do clube inglês, o meia-atacante brasileiro é o principal jogador do time, apesar da forte concorrência de nomes como Mohamed Salah, Sadio Mané e Virgil van Dijk. Ele fez os elogios a Bobby, como Firmino é conhecido pelos fãs ingleses, em entrevista exclusiva ao Estado durante evento do prêmio Laureus, em Berlim, na Alemanha.

“Bobby é, com certeza, o principal jogador do time. Claro que temos Salah e Mané, que são grandes jogadores, são fantásticos, mas Bobby Firmino é absolutamente incrível”, disse Rush, um dos símbolos da vitoriosa década de 80 do Liverpool.

“Para mim, Bobby é o principal jogador da equipe quando está em campo. E não apenas por causa das habilidades dele e de todo o trabalho duro empregado em cada jogo, mas também porque ele faz todo mundo ao seu redor jogar bem. E é isso que torna ele tão especial”, afirmou o ex-atacante de 58 anos.

Em duas passagens pelo time inglês, entre 1980-1987 e 1988-1996 (defendeu a Juventus no intervalo), Rush conquistou 18 títulos, incluindo duas Ligas dos Campeões e cinco troféus do Campeonato Inglês. No total, marcou 346 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da equipe. Para efeito de comparação, Salah, maior referência ofensiva do time nos últimos anos, tem 89, somando as três temporadas em que atua pelos Reds.

Com esta legitimidade, Rush não hesita em afirmar que Firmino e seus companheiros podem compor o melhor time do Liverpool da história. “Sim, isso pode acontecer. O Liverpool vive um momento muito empolgante na temporada pelo jeito que estão jogando. Na verdade, desde a temporada passada. É incrível. Parece que deram um passo à frente, o que era necessário. O time estava com dificuldades para superar o Manchester City. E agora tiveram sucesso.”

O ídolo, contudo, pede um pouco de paciência. Ele acredita que esta equipe precisa vencer o Inglês para entrar no hall das grandes formações da história do clube. “Quando eles forem campeões do Inglês, poderíamos dizer isso. Neste momento, eles estão no caminho, sim. Se vencerem o campeonato de forma invicta, sim, poderíamos dizer facilmente que são o melhor Liverpool da história”, reforçou.

No momento, o time lidera o Inglês com ampla vantagem. São 22 pontos de diferença para o vice-líder Manchester City, de Josep Guardiola. O Liverpool venceu 25 dos 26 jogos disputados na competição até agora e pode confirmar o título no mês de março, dois meses antes do fim do campeonato. Se isso acontecer, será um novo recorde do Inglês.

Diante deste cenário, Rush atribui a maior parte do sucesso do time ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo técnico Jürgen Klopp desde 2015. “Ele tem muita energia positiva, tem grande espírito, e contagia seus jogadores com sua força mental. E não apenas os jogadores do time principal, mas também os atletas mais jovens, das equipes da base. Os garotos já estão jogando da exata mesma forma que os profissionais e estão conquistando esta força mental necessária para chegar ao time principal.”

A personalidade do treinador, na opinião do ídolo, ajuda a manter a coesão e união do grupo, mesmo com tantas estrelas no elenco. “Toda vez que você olha para ele, está com um sorriso no rosto. E acho que isso afeta o espírito de todo o time. Os jogadores atuam desta forma em campo por causa deste espírito do time. Nenhum jogador do Liverpool é maior que Klopp.”