Em dois jogos disputados no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica (ES), a Holanda e o México triunfaram neste domingo e avançaram para se enfrentar em uma das semifinais do Mundial de Futebol Sub-17 que está sendo realizado no Brasil.

No primeiro destes duelos, ocorrido no fim da tarde, a seleção holandesa goleou o Paraguai por 4 a 1. Horas mais tarde, os mexicanos derrotaram a Coreia do Sul por 1 a 0 e deram novo passo na competição depois de terem eliminado o Japão com uma vitória por 2 a 0 nas oitavas de final.

No tranquilo triunfo da Holanda, Sontje Hansen fez um dos gols do jogo e passou a contabilizar seis no topo isolado da artilharia da competição chancelada pela Fifa. Ki-Jana Hoever, Jayden Braaf e Naci Unuvar também balançaram as redes pela seleção europeia, enquanto Diego Duarte descontou para os paraguaios, que nas oitavas de final haviam despachado a Argentina por 3 a 2.

Já a seleção mexicana teve bem mais dificuldades para eliminar os sul-coreanos. O único gol de sua vitória deste domingo foi marcado aos 32 minutos do segundo tempo, por Ali Ávila. O duelo contra a Holanda pelas semifinais será na próxima quinta-feira, às 16h30, no Estádio Bezerrão, no Gama (DF).

BRASIL EM CAMPO – Nesta segunda-feira será a vez de a seleção brasileira ir a campo em busca de uma vaga nas semifinais do Mundial Sub-17. A equipe nacional vai encarar a Itália, às 20 horas, no Estádio Olímpico de Goiânia, que um pouco mais cedo, às 16h30, também vai ser palco do duelo entre Espanha e França pelas quartas de final.

As duas equipes que triunfarem nestes dois confrontos vão medir forças em uma das semifinais da competição na próxima quinta-feira, às 20h, no Bezerrão.