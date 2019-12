A rodada da noite desta sexta-feira da NBA foi repleta de emoções. Na Flórida, o Miami Heat sofreu, mas conseguiu derrotar o Indiana Pacers por 113 a 112, em partida decidida somente nos segundos finais. Já o Charlotte Hornets foi superado pelo Oklahoma City Thunder, que precisou da prorrogação para derrotar os mandantes por 104 a 102.

Com o resultado, a franquia de Miami agora amplia para 14 vitórias e apenas uma derrota sua campanha como mandante, a melhor da NBA até aqui. Mas não foi tarefa fácil, já que o jogo foi acirrado do começo ao fim e só foi decidido quando o armador Goran Dragic, com apenas 6,8 segundos restantes no relógio, marcou a cesta que definiu o placar final.

Dramática, a última cesta só saiu depois de tentativas frustradas de Jimmy Butler e Kendrick Dunn. Para a sorte do Heat, Bam Adebayo foi capaz de conquistar o rebote e encontrou Dragic na linha dos três pontos. O armador invadiu o garrafão, deu duas batidas de bola e fez a chamada “largadinha” para colocar o time de Miami à frente pela última vez até o estouro final do cronômetro.

Por mais que tenha feito a cesta decisiva, Dragic não foi o grande cestinha da sua equipe. Vindo do banco de reservas, o armador foi responsável por 14 pontos e seis assistências. Jimmy Butler foi o maior pontuador da equipe de Miami com 20 pontos, além de nove rebotes e seis assistências. Com 18 pontos, Bam Adebayo ajudou ainda com 15 rebotes e seis assistências. Pelos Pacers, destaque para os 17 pontos e nove assistências de Aaron Holiday, enquanto T.J. Warren e Jeremy Lamb anotaram 16 pontos cada.

Outra partida que foi de tirar o fôlego foi entre Charlotte Hornets e Oklahoma City Thunder. Diferentemente do que aconteceu na Flórida, o embate desta vez precisou ir para o tempo extra para poder decidir qual time sairia vencedor.

Tudo começou no último quarto, quando Devonte Graham recebeu a bola em seu campo de defesa faltando 8,9 segundos para o fim e 94 a 92 para o Thunder sobre Charlotte. O armador foi de ponta a ponta da quadra, superou os marcadores adversários e converteu a bandeja que colocou números iguais no placar restando apenas 1,9 segundos para o fim. O experiente Chris Paul ainda tentou uma cesta de três do outro lado, mas a bola só tocou no aro e a partida foi então para a prorrogação.

No tempo extra, as duas equipes foram bem intensas, com as bolas de longa distância sendo armas essenciais, como quando Graham acertou um arremesso de três de muito longe que reduziu a vantagem do Thunder para apenas um ponto. P.J. Washington foi para os lances livres com 1,9 segundos para o fim, mas acabou desperdiçando ambos, o que decretou a vitória da equipe de Oklahoma.

Ainda falando em emoção, o Orlando Magic derrotou o Philadelphia 76ers por 98 a 97. A equipe da Flórida conseguiu segurar uma reação tardia dos visitantes, que contou com bolas de longa distância de seus jogadores altos para encostar no placar. Evan Fournier foi o destaque dos mandantes com 20 pontos e seis assistências, enquanto Aaron Gordon chegou a um “double-double” de 19 pontos e 11 rebotes. Pelos 76ers, Joel Embiid e Tobias Harris marcaram exatamente 24 pontos e 11 rebotes cada, com Josh Richardson contribuindo com 15 pontos e seis assistências. O brasileiro Raulzinho não entrou em quadra.

Sem o astro Giannis Antetokounmpo, ainda listado como dúvida devido à lesão, o Milwaukee Bucks não teve grandes problemas em superar o Atlanta Hawks por 112 a 86. O melhor time da liga, com 28 vitórias e apenas cinco derrotas, contou com noite inspirada de Khris Middleton, que marcou 23 pontos, oito rebotes e sete assistências, além de Brook Lopez, que fez 19 pontos e cinco assistências. Pelos Hawks, Allen Crabbe saiu do banco para ser o cestinha com 20 pontos, enquanto o astro Trae Young foi discreto com apenas 12 pontos.

Confira os resultados da noite desta sexta-feira:

Boston Celtics 129 x 117 Cleveland Cavaliers

Charlotte Hornets 102 x 104 Oklahoma City Thunder

Orlando Magic 98 x 97 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 86 x 112 Milwaukee Bucks

Miami Heat 113 x 112 Indiana Pacers

Golden State Warriors 105 x 96 Phoenix Suns

