James Harden e Luka Doncic foram os destaques da rodada de terça-feira à noite da NBA. Os dois marcaram 35 pontos, mas apenas o primeiro conseguiu levar sua equipe a mais uma vitória na principal liga de basquete dos Estados Unidos.

Harden, ausente no jogo anterior por causa de lesão em um dedo do pé direito, jogou 34 minutos e comandou a equipe texana na expressiva vitória, por 130 a 104, contra o Denver Nuggets.

As equipes brigam pelos primeiros lugares na Conferencia Oeste. Com 23 vitórias e 11 derrotas, o Houston é o quarto colocado, enquanto o Denver, com 23 vitórias e dez derrotas, é o vice-líder.

O armador Russell Westbrook (28 pontos) e o pivô suíço Clint Capela (16 pontos e dez rebotes) também voltaram a atuar pelos Rockets. Do lado do Denver, o sérvio Nicola Jokic, com 21 pontos, foi mais uma vez o cestinha.

Em Oklahoma, Doncic, apesar de mais uma atuação de destaque, falhou em seu último arremesso de três pontos no fim da partida diante do Oklahoma City Thunder e não conseguiu evitar a segunda derrota seguida (106 a 101).

O ala-pivô italiano Danilo Gallinari e o armador reserva alemão Denis Schroder marcaram 20 pontos cada um para o Thunder, sétimo colocado da Conferência Oeste, com 18 vitórias e 15 derrotas. Em quinto lugar, o Dallas perdeu pela 12.ª vez, após 33 jogos.

O Boston Celtics foi até Charlotte e venceu os Hornets, por 109 a 92, para obter o sexto triunfo nos últimos sete jogos. O ala Jayson Tatum, com 24 pontos, foi o cestinha do time vencedor, que somou a 23.ª vitória, após 31 jogos. É o segundo colocado na Conferência Leste, atrás apenas do Milwaukee Bucks.

PJ Washington anotou 15 pontos para o Charlotte, décimo colocado na Conferência Leste, após 23 derrotas e 13 vitórias.

Já o Golden State Warriors segue com sua péssima campanha na temporada. Sem os astros Stephen Curry e Klay Thompson, os atuais vice-campeões perderam para o San Antonio Spurs, por 117 a 113, após empate no tempo normal em 100 pontos. Foi o 26.º revés, após 35 jogos para os Warriors, últimos colocados na Conferência Oeste.

O destaque dos Spurs foi DeMar DeRozan, com 24 pontos. O australiano reserva Patty Mills somou 18 pontos, enquanto LaMarcus Aldridge conseguiu 17 para o time que acumulou a 14.ª vitória, em 32 jogos. É o oitavo colocado na Conferência Oeste.

Confira os resultados da noite de terça-feira:

Charlotte Hornets 92 x 109 Boston Celtics

Indiana Pacers 115 x 97 Philadelphia 76ers

Sacramento Kings 87 x 105 Los Angeles Clippers

Toronto Raptors 117 x 97 Cleveland Cavaliers

Houston Rockets 130 x 104 Denver Nuggets

San Antonio Spurs 117 x 113 Golden State Warriors

Oklahoma City Thunder 106 x 101 Dallas Mavericks

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Washington Wizards x Orlando Magic

New York Knicks x Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks x Minnesota Timberwolves

Los Angeles Lakers x Phoenix Suns