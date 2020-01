Duas das candidatas ao título do Aberto da Austrália, a checa Karolina Pliskova e a romena Simona Halep venceram seus jogos nesta quinta-feira e avançaram à terceira rodada, em Melbourne. Halep, número três do mundo, teve menos trabalho ao superar a britânica Harriet Dart por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

continua depois da publicidade

A atual campeã de Wimbledon entrou em quadra apenas dois dias após sentir uma lesão no punho direito em sua estreia. Mesmo assim, jogou bem, sem demonstrar sinal de dor. E só foi ameaçada no segundo set, após abrir 4/0 e diminuir o nível em quadra. Dart chegou a devolver duas quebras e quase complicou a situação da favorita.

Halep faturou cinco quebras de saque, em nove oportunidades, e sofreu duas quebras. A terceira colocada do ranking da WTA disparou 14 bolas vencedoras, contra 16 da rival britânica. Ela cometeu 23 erros não forçados, diante de 34 da adversária.

Na terceira rodada, a romena vai enfrentar a casaque Yulia Putintseva, que avançou na chave ao despachar a norte-americana Danielle Collins (26ª cabeça de chave) por 6/4, 2/6 e 7/5.

Karolina Pliskova, por sua vez, eliminou a alemã Laura Siegemund por duplo 6/3. A vice-líder do ranking mostrou maior consistência que Halep. Sofreu apenas uma quebra na partida, cometeu 15 erros não forçados e disparou 22 bolas vencedoras. Na sequência, ela vai enfrentar a russa Anastasia Pavlyuchenkova (30ª), algoz da americana Taylor Townsend por 7/5 e 7/6 (7/1).

Número cinco do mundo, a ucraniana Elina Svitolina eliminou a norte-americana Lauren Davis por 6/2 e 7/6 (8/6). Na terceira rodada, ela fará um duelo importante com a ex-número 1 Garbiñe Muguruza. A espanhola avançou ao superar a local Ajla Tomljanovic por 6/3, 3/6 e 6/3.

Sétima colocada do ranking, a suíça Belinda Bencic eliminou a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, por duplo 7/5. Sua próxima oponente será a estoniana Anett Kontaveit (28ª), que despachou a espanhola Sara Sorribes Tormo por 6/2, 4/6 e 6/1.

Também avançaram nesta quinta-feira a ex-líder do ranking Angelique Kerber, da Alemanha, e a holandesa Kiki Bertens, atual 10ª colocada da WTA. Kerber derrotou a local Priscilla Hon por 6/3 e 6/2. Em seguida, a ex-número 1 terá pela frente a italiana Camila Giorgi, algoz da veterana russa Svetlana Kuznetsova por 6/3 e 6/1.

Bertens, por sua vez, ganhou da local Arina Rodionova por 6/3 e 7/5. Na terceira rodada, sua rival será a casaque Zarina Diyas, que avançou com a vitória sobre a russa Anna Blinkova por 4/6, 6/3 e 6/4.

Ainda nesta quinta asseguraram vaga na próxima fase da competição a croata Donna Vekic (19ª), a americana CiCi Bellis, a belga Elise Mertens (16ª) e a polonesa Iga Swiatek.