Há exatos seis anos, também num 16 de junho, Curitiba estreava como sede da Copa do Mundo de 2014. As seleções do Irã e da Nigéria duelaram na Arena da Baixada, estádio do Athletico, pelo grupo F.

E apesar do 0x0, de pouca emoção, para público de 39.081 pessoas, um feito histórico. Foi o primeiro jogo sem gols daquela edição do Mundial, mas marcava a volta de Curitiba à competição após 64 anos, quando a Vila Capanema foi sede, em 1950.

O palco rubro-negro receberia ainda outras três partidas, que iremos recordar na sequência: Honduras 1×2 Equador, Austrália 0x3 Espanha e Argélia 1×1 Rússia.

Veja o show de imagens dos fotógrafos Jonathan Campos e Daniel Castellano:

