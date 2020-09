O podcast De Letra, o programa semanal da Tribuna sobre futebol paranaense, recebe nesta edição de quarta-feira (16), a partir das 11h, o narrador do Grupo Globo, Gustavo Villani. Em uma entrevista exclusiva, dividida em duas partes, ele fala sobre a carreira, sobre o cenário da comunicação brasileira e sobre seu novo desafio, ser o narrador oficial do jogo FIFA 21, da Electronic Arts, que será lançado no dia 9 de outubro.

Villani substiui Tiago Leifert – que foi o primeiro a lhe contar do interesse da EA pela contratação dele. Foi um trabalho desgastante, que demorou muito mais do que qualquer um pode imaginar, e que teve várias surpresas pelo caminho. Além do narrador da Globo, o especialista em localização da EA, Daniel Perassoli, participa do De Letra diretamente de Madri, na Espanha.

É a 53ª edição do podcast De Letra, que é o programa mais ouvido sobre futebol do Paraná. Cristian Toledo apresenta, com a participação dos jornalistas Juliana Fontes, Diogo Souza, Eduardo Luiz, Gustavo Marques, Ricardo Brejinski (todos da Tribuna), Roger Pereira (Gazeta do Povo), Guilherme Moreira (ge Paraná) e Carlos Bório (editor da Tribuna por mais de 20 anos). O De Letra tem edições inéditas todas as quartas-feiras.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?