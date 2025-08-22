Guerra em Avellaneda; Brasileiro relata momentos de tensão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O influenciador e tipster João Henrique, o “BruxoTips”, viveu momentos de terror nas arquibancadas do Libertadores de América durante Independiente x Universidad de Chile. O jogo foi cancelado após cenas lamentáveis que resultaram em 90 detidos e mais de dez feridos. O brasileiro e sua equipe estavam num setor dos mandantes, longe da confusão.

“O negócio já começou errado: nunca vi a torcida visitante ficar em cima da local, ainda mais a organizada. Quando cheguei, vi que daria merda”, relatou BruxoTips ao UOL.

A confusão começou no final do primeiro tempo. “A torcida da La U começou a tacar coisas lá de cima na direção dos argentinos. Foram eles que começaram tudo. Aí, pediram pra torcida da La U se retirar, mas alguns continuaram por lá”, explicou.

O mais grave foi a ausência de segurança. “Não havia nenhum policiamento ou segurança nas arquibancadas. Nada. Aí, a torcida do Independiente se juntou e invadiu o local dos visitantes – era só pular um portãozinho. Foi aí que a bagunça começou.”

A desorganização tomou conta do estádio. “A gente esperou muito tempo para acalmar tudo e a gente sair em segurança. Esperamos recomeçar o jogo, mas não recomeçava nunca e ninguém dava resposta no estádio – só falavam no começo que o jogo atrasaria 20 minutos para voltar, mas passou quase uma hora e ninguém falou nada. Foi uma desorganização do caramba.”

A saída foi ainda mais dramática: “Andamos por uma rua e começamos a ouvir tiros. Foi uma correria. Retornamos e voltamos com todo mundo se empurrando. Ainda bem que não caí, porque seria pisoteado. Corremos por outra rua. Depois de caminhar uns 20 minutos, pegamos um táxi. A gente vem para cá para ver jogo e criar conteúdo, mas acaba passando por isso por falta de organização da Conmebol, da polícia argentina e também dos torcedores.”

Imagens mostraram chilenos e argentinos trocando pedradas e outros objetos. Torcedores da Universidad chegaram a colocar fogo nas arquibancadas e uma bomba foi lançada contra os argentinos.

O sistema de som pediu a saída dos chilenos, que não obedeceram. O jogo reiniciou, mas foi paralisado dois minutos depois. Segundo o canal TyC Sports, a Conmebol proibiu a presença de policiais no setor chileno, deixando apenas segurança particular.

Os argentinos invadiram o setor e atacaram os chilenos com pedaços de madeira. Um torcedor foi visto pendurado na grade antes de cair. A imprensa argentina informou que alguns chilenos foram esfaqueados e hospitalizados em estado grave.

Imagens mostram torcedores saindo ensanguentados do estádio. Outros foram humilhados, ficando apenas de cueca ou completamente nus após terem as roupas arrancadas pelos rivais.

A Conmebol abrirá procedimento disciplinar, como aconteceu no caso Colo-Colo x Fortaleza pela Libertadores. Cerca de 90 torcedores chilenos foram detidos e dez estão feridos – dois em estado grave.

Pelo regulamento da Conmebol, a segurança é responsabilidade exclusiva do time da casa. O Independiente, como mandante, pode sofrer as principais consequências. Ambos os clubes, porém, podem ser penalizados pelo comportamento de seus torcedores.

As sanções podem incluir multas, fechamento de estádio, exclusão e outras medidas severas, que podem ser cumulativas para uma mesma infração.