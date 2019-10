Depois de derrotar o Shakhtar Donetsk, por 3 a 0, na Ucrânia, na primeira rodada, o Manchester City recebe o Dínamo Zagreb, nesta terça-feira, em seu segundo compromisso na Grupo C da Liga dos Campeões. Mas se o time não obtiver sucesso na busca pela inédita taça continental, o técnico Pep Guardiola não vai perder horas de sono.

“Claro, vou tentar, mas não vou viver nos próximos dez meses pensando que será um desastre se eu não ganhar a Liga dos Campeões”, disse o espanhol, em entrevista coletiva nesta segunda-feira. “Quero vencer, mas se eu não ganhar, eu não vou me matar. Se eu não conseguir isso no próximo ano, tentaremos novamente. Às vezes você leva alguns anos, às vezes leva mais tempo. Isso não vai mudar minha vida.”

Desde a chegada de Guardiola, o City alcançou uma semifinal na principal competição de clubes da Europa e caiu nas quartas de final nas duas últimas temporadas. Segundo o treinador, a torcida valoriza mais o sucesso doméstico no Campeonato Inglês ao título europeu. “Sei que os fãs consideram a Premier League mais emocionante. Isso faz parte da cultura do clube. Estivemos em casa ou em bares por décadas assistindo a Liverpool e Manchester United ganharem títulos. O importante é estar lá e tentar fazê-lo como tentamos nas temporadas anteriores.”

Para o duelo com o Dínamo Zagreb, Guardiola não poderá contar com os zagueiros John Stones e Aymeric Laporte, ambos machucados. Fernandinho é dúvida. O experiente Nicolas Otamendi, de 31 anos, é o único zagueiro disponível e fará dupla com Taylor Harwood-Bellis, de 17 anos, ou Eric Garcia, de 18 anos.

“Taylor é muito bom com a bola e tem boa velocidade, enquanto Eric é inteligente e tem qualidade no passe. Eles estão ali porque eles podem”, afirmou o treinador do City.

O Dínamo Zagreb lidera o Grupo C, com três pontos, após a goleada por 4 a 0, em casa, sobre a Atalanta. O City também tem três pontos, mas está atrás pelo saldo de gols, enquanto o Shakhtar Donetsk ainda não pontuou. No outro jogo da rodada da chave, a Atalanta receberá o Shakhtar Donetsk, em Bérgamo, na Itália.