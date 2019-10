O Guarani abriu cinco pontos de vantagem sobre a zona de rebaixamento ao derrotar o CRB pelo placar de 1 a 0, em partida realizada na noite desta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o revés, o time alagoano perdeu a oportunidade de retornar ao G4.

O time de Campinas terminou a noite na 13ª colocação, com 35 pontos, a cinco do Vila Nova, o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O CRB, por sua vez, acabou estacionado em oitavo, com 39, a dois da zona de acesso à primeira divisão.

Em 15 minutos, o Guarani teve um grande volume de jogo e chegou a finalizar cinco vezes no gol do CRB, duas com Lucas Crispim e três com Arthur. Faltaram acertar o alvo. A melhor chance, no entanto, veio com Davó. De frente para área, o atacante ficou na defesa do goleiro Fernando Henrique.

O CRB só foi responder aos 34 minutos. Após cobrança de escanteio, Hugo Sanches mandou a bola para a área. Antes de Léo Ceará chegar para colocar a bola para dentro, a defesa da equipe bugrina afastou. Pelo lado do Guarani, Victor Ramos, vaiado durante todo o primeiro tempo, quase fez contra.

O Guarani ainda tentou algumas jogadas em velocidade, principalmente pela esquerda com Thallyson, mas o atacante arriscou sem ângulo. O time campineiro errou muitos passes e acabou perdendo a chance de sair na frente do marcador.

O CRB voltou para o segundo tempo com uma alteração no gol. Fernando Henrique, lesionado, deixou o campo para a entrada de Andrey, que não teve a mesma sorte do seu companheiro. Aos 27 minutos, Lenon cruzou na cabeça de Ricardinho, que antecipou a defesa adversária para fazer 1 a 0.

Antes do gol, o Guarani já tinha ficado no quase, quando Davó exigiu uma grande defesa do goleiro Andrey. Na frente, o clube campineiro recuou, acabou anulando os pontos fortes do CRB e confirmou mais três pontos na luta contra o rebaixamento.

Na próxima rodada, o Guarani enfrenta o Botafogo na segunda-feira, às 20h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). Na terça-feira, às 20h30, o CRB recebe o Operário no Rei Pelé, em Maceió (AL).

FICHA TÉCNICA:

GUARANI 1 x 0 CRB

GUARANI – Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Felipe Guedes, Ricardinho (Marcelo), Arthur e Lucas Crispim (Deivid Souza); Davó e Michel Douglas (Nando). Técnico: Thiago Carpini.

CRB – Fernando Henrique (Andrey); Israel, Victor Ramos, Wellington Carvalho e Igor; Wesley Dias, Lucas Siqueira, Willians Santana (Daniel) e Hugo Sanches (Edson Cariús); Alisson Farias e Léo Ceará. Técnico: Marcelo Chamusca.

GOL – Ricardinho, aos 27 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Luiz César de Oliveira Magalhães (CE).

CARTÕES AMARELOS – Arthur, Deivid Souza e Michel Douglas (Guarani); Victor Ramos, Igor e Wesley Dias (CRB).

RENDA – R$ 44.668,00.

PÚBLICO – 3.606 pagantes.

LOCAL – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).