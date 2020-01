O Guarani oficializou, na tarde desta quinta-feira, a contratação de mais três jogadores para o Campeonato Paulista. As novidades no Brinco de Ouro da Princesa são o volante Eduardo Person (ex-Brasil de Pelotas), o meia Giovanny (ex-Athletico Paranaense) e o atacante Alemão (ex-Santos).

O trio, inclusive, já teve documentação regularizada no Boletim Informativo Diário (BID) e estão aptos para a rodada inaugural do Estadual.

Os atletas, aliás, estão integrados ao elenco desde 3 de janeiro, data da apresentação oficial para início dos exames médicos e trabalhos físicos, técnicos e táticos – já participaram dos dois jogos-trieno até aqui.

Com eles, o Guarani praticamente fecha o grupo para disputar o Paulistão. O único setor que pode receber reforços é o meio-campo, tido agora como única e principal prioridade da diretoria.

AGENDA – O Guarani estreia no Paulistão na próxima quarta-feira, diante da Internacional de Limeira, às 19h30, no Estádio Major Levy Sobrinho. Antes disso, entretanto, o time bugrino mede forças com o Velo Clube, no sábado, no Brinco de Ouro, às 10h, no último teste de pré-temporada.

Confira o elenco do Guarani:

Goleiros: Carlão, Jefferson Paulino e Matheus Cavichioli.

Laterais: Bidu, Bruno Souza, Cristovam e Thallyson.

Zagueiros: Bruno Lima, Bruno Silva, Ednei, Leandro Almeida, Pedro Moraes e Romércio.

Volantes: Deivid, Eduardo Person, Igor Henrique, Lucas Abreu, Marcelo, Pedro Acorsi e Ricardinho.

Meias: Bady, Giovanny e Mateusinho.

Atacantes: Alemão, Bruno Sávio, Júnior Todinho, Pablo, Rafael Costa e Renanzinho.