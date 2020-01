O Guarani oficializou, nesta quinta-feira, mais duas contratações para a disputa da edição de 2020 do Campeonato Paulista. O clube campineiro se reforçou com o meia-atacante Bruno Sávio e o atacante Pablo Lima.

O primeiro assinou vínculo em definitivo até o final de 2020 e chega ao Brinco de Ouro após ser rebaixamento no Campeonato Brasileiro com a camisa do Avaí. Aos 25 anos, soma passagens por Louletano (Portugal), NK Istra Pula (Croácia), Cuiabá, Red Bull Bragantino, Mirassol e América-MG.

Pablo, por sua vez, foi revelado no Brinco de Our e atuou em três jogos no Campeonato Brasileiro de 2010, na última participação do clube na elite nacional. De lá para cá, defendeu Santa Clara (Portugal), Oeste, América-MG, Atlético-MG, Vegalta Sendai (Japão), Coritiba e CRB.

O Guarani já havia confirmado outros seis reforços para o Campeonato Paulista. São os casos do goleiro Matheus Cavichioli, dos zagueiros Ednei e Romércio, do volante Lucas Abreu e dos atacantes Júnior Todinho e Rafael Costa. Além disso, acertou as renovações contratuais do lateral-esquerdo Thallyson e do volante Igor Henrique.

O time alviverde estreia no Estadual em 22 de janeiro, uma quarta-feira, diante da Internacional de Limeira, no Estádio Major Levy Sobrinho, a partir das 19h30.