Atuando no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes (SP), pelas oitavas de final, nesta quinta-feira, o Grêmio eliminou o Atlético-MG ao golear de virada o adversário pelo placar de 4 a 1 e avançou às quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O time atleticano até saiu na frente com o atacante Echaporã, logo aos quatro minutos de partida. A equipe gaúcha, porém, chegou à virada ainda no primeiro tempo, aos 42 e aos 44, com o atacante Elias anotando ambos os gols. Na etapa final, Rildo, aos 17, e Heitor, aos 21, confirmaram a goleada tricolor.

O rival do Grêmio na próxima fase da Copa São Paulo virá do duelo entre Goiás e Vasco, que se enfrentam nesta quinta-feira, no estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP).

OESTE AVANÇA – Pouco antes da classificação gremista, o Oeste eliminou o Avaí. Após empate sem gols no tempo normal, o time paulista venceu a equipe catarinense por 4 a 2 na disputa de pênaltis, na Arena Barueri, em Barueri (SP). O adversário rubro-negro será São Paulo ou Coritiba.