O Grêmio não conseguiu a classificação antecipada à segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior e ficou apenas no empate por 1 a 1 contra o Juventus, neste domingo. Assim, as vagas do Grupo 21 para a próxima etapa do torneio serão decididas na última rodada.

Em partida realizada no estádio Francisco Ribeiro Nogueira, em Mogi das Cruzes, Elias abriu o placar para o Grêmio na primeira etapa, mas Rikelmi deixou tudo igual no segundo tempo.

Com o empate, Grêmio e Juventus dividem a liderança da chave com quatro pontos, seguidos pelo Real-DF, que perdeu para os gaúchos na estreia, mas se recuperou neste domingo com goleada por 5 a 1 sobre os anfitriões do União Mogi.

As duas partidas do Grupo 21 abriram a segunda rodada da competição, que segue com mais seis jogos neste domingo. Ao final de três rodadas, os dois melhores de cada um dos 32 grupos avançam para o mata-mata.

Confira os jogos deste domingo:

8h45 – União Mogi 1 x 5 Real-DF

11h – Juventus 1 x 1 Grêmio

13h45 – Ferroviária x União Rondonópolis-MT

16h – Petrolina x Palmeiras

18h15 – Sertãozinho x Confiança-SE

18h30 – Vilhenense-RO x Fluminense

20h30 – Penapolense x Goiás

20h45 – Ituano x Socorro-SE