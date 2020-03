PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) – Grêmio e Internacional estarão lado a lado na próxima segunda-feira (30). É que a Conmebol marcou para o início da próxima semana o julgamento das expulsões que ocorreram no Gre-Nal da fase de grupos da Copa Libertadores. Somente os oito jogadores que receberam cartão vermelho serão julgados. Os clubes não correm risco de levar punição.

A audiência será em Luque, no Paraguai, com participação dos advogados de defesa por videoconferência.

O código disciplinar da Conmebol prevê suspensão de seis jogos ou mais para atletas envolvidos em episódios como o clássico na Arena do Grêmio.

Caso cinco ou mais jogadores (ou membros da comissão técnica e/ou diretoria) de cada time tivessem sido expulsos, os clubes poderiam ser punidos. Sem isto, Grêmio e Internacional estão livres de qualquer sanção.

A regra não diminui a importância do julgamento, que pode fazer com que os jogadores fiquem fora do restante da fase de grupos e também de jogos do mata-mata, em caso de classificação dos clubes no grupo E (que ainda conta com América de Cali-COL e Universidad Católica-CHI).

O Gre-Nal 424, realizado em 12 de março, terminou sem gols. No final do segundo tempo, contudo, houve briga generalizada que resultou em quatro expulsões para cada lado.

A defesa de gremistas e colorados foi apresentada no final da semana passada. A data da audiência no Tribunal Disciplinar foi marcada na quarta-feira (25).

No Grêmio, foram expulsos Luciano, Paulo Miranda, Pepê e Caio Henrique. No Inter, Moisés, Edenilson Cuesta e Praxedes levaram cartão vermelho.

O Tribunal Disciplinar da Conmebol é formado por cinco representantes de cinco países.