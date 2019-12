A diretoria do Grêmio anunciou nesta quinta-feira a renovação de contrato com o técnico Renato Gaúcho. O novo compromisso foi selado no Rio de Janeiro e terá a validade de um ano, até o final de 2020. Um dos principais responsáveis pela conquista do tri da Copa Libertadores, Renato começará a quarta temporada consecutiva no comando do time, no que será o seu quinto ano de trabalho à frente da equipe.

continua depois da publicidade

Desde o seu retorno, em setembro de 2016, Renato Gaúcho liderou o Grêmio, além do título da Libertadores (2017), no penta da Copa do Brasil (2016), no bi da Recopa Sul-Americana (2018) e nas conquistas do Campeonato Gaúcho de 2018 e 2019 e da Recopa Gaúcha deste ano. Com o treinador também permanece na comissão o auxiliar Alexandre Mendes.

Com o novo vínculo, um dos maiores ídolos da história gremista pode alcançar outra marca: se tornar o técnico que mais vezes dirigiu a equipe. Atualmente na terceira colocação, ao lado de Telêmaco Frazão de Lima, Renato Gaúcho tem no calendário a garantia de que deve ultrapassar ícones como Felipão e Oswaldo Rolla e assumir o primeiro lugar na lista dos treinadores mais longevos na história do clube tricolor.

A semana começou com o Grêmio e Renato Gaúcho tratando dos últimos detalhes para a renovação de contrato por mais uma temporada. Com o final do curso de Licença Pro da CBF, na quarta-feira, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), as duas partes puderam acelerar o processo e enfim definir a permanência do treinador até o final de 2020.

A definição da renovação de contrato de Renato Gaúcho também vai acelerar alguns negócios pendentes como a possível permanência do volante Rômulo, que tem compromisso se encerrando no final deste mês.