O Grêmio tem novo reforço para a temporada 2020. Nesta quarta-feira, no primeiro dia do ano, a diretoria do clube gaúcho anunciou a contratação do volante Lucas Silva. O jogador, com passagem marcante pelo Cruzeiro, estava sem clube e assinou contrato válido por quatro anos, até dezembro de 2024.

Lucas Silva é a segunda contratação do Grêmio para 2020. Antes, o clube gaúcho havia se reforçado com o lateral-direito Victor Ferraz, que pertencia ao Santos e chegou ao time em troca que envolveu a ida de Madson para a equipe da Vila Belmiro.

Hoje com 26 anos, Lucas Silva iniciou a sua carreira nas divisões de base do Cruzeiro, fazendo parte do elenco e sendo destaque do time que conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro em 2013 e 2014. Foi adquirido no ano seguinte pelo Real Madrid, mas não brilhou no clube espanhol, depois sendo emprestado ao Olympique de Marselha.

Lucas Silva, então, retornou ao Cruzeiro em 2017, faturando o título da Copa do Brasil em dois anos seguidos – 2017 e 2018. Sem contrato com o Real Madrid desde o meio de 2019, não entra em campo desde junho, sendo que atuou 18 vezes pelo time mineiro na última temporada.

Agora no Grêmio, Lucas Silva vai se apresentar ao novo clube em 9 de janeiro, com a intenção de iniciar a pré-temporada. O time tem estreia no Campeonato Gaúcho prevista para o dia 22, quando receberá o Caxias, mas o volante precisará superar a inatividade para começar a ser aproveitado pelo técnico Renato Gaúcho.