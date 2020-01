O Chelsea sofreu neste sábado uma derrota que pode tirá-lo da confortável posição em que se encontra atualmente no Campeonato Inglês. Fora de casa, o time azul foi batido pelo Newcastle com um gol marcado na última jogada de ataque da partida. Mesmo tendo sido bastante superior ao adversário, o Chelsea teve de engolir a derrota por 1 a 0.

Com 39 pontos, a equipe de Londres ocupa a quarta colocação. A distância que a separa do Manchester United, quinto, é de cinco pontos, mas cairá para apenas dois caso a equipe vermelha de Manchester vença neste domingo. Para sorte do Chelsea, o adversário dos comandados de Ole Solskjaer será o Liverpool, cada vez mais provável campeão da temporada – tem 20 vitórias e um empate em 21 partidas.

Para o Newcastle, a vitória no minuto final significou um alívio na luta contra o rebaixamento. Agora a equipe alvinegra está na 12.ª colocação, com 29 pontos, sete a mais do que o Aston Villa, 18.º – na Inglaterra, os três últimos são condenados a jogar a segunda divisão.

Desde os primeiros minutos, o Chelsea buscou o ataque, não se importando com o fato de jogar em território inimigo. Quanto ao Newcastle, a equipe da casa adotou uma postura claramente defensiva, passando ao time comandado por Frank Lampard a iniciativa de jogo. Apesar disso, o brasileiro Joelinton quase abriu o placar aos 21 minutos, quando mandou uma cabeçada no travessão.

Tammy Abraham foi o atacante mais perigoso do Chelsea, mas não estava com a pontaria precisa. Aos 33, ele teve a chance de ficar cara a cara com o goleiro Dubravka, mas chutou no travessão. No segundo tempo, o jovem jogador teve mais duas ótimas oportunidades para abrir o placar, só que desperdiçou ambas.

Para o Newcastle, o empate já era um resultado bastante satisfatório, mas o time conseguiu dar um presente inesperado à sua torcida. Aos 49 minutos, após um raríssimo escanteio para a equipe da casa, Saint-Maximin fez um bom cruzamento e Hayden marcou de cabeça o gol da vitória.

Segundo Lampard, o maior problema de sua equipe neste sábado foi ter desperdiçado muitas chances de gol.

“Sabemos que temos problemas na área adversária porque não fazemos a quantidade suficiente de gols”, disse treinador do Chelsea. “Não temos como treinar mais as finalizações. Precisamos ter instinto assassino na frente do gol.”