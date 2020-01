Com um gol de falta de Thiago Lopes, o Coritiba venceu o Paraná por 1 a 0, na noite deste domingo (26), na Vila Capanema, pela terceira rodada do Campeonato Paranaense. Com o resultado, o Alviverde subiu para a segunda colocação do Paranaense, com sete pontos.

Veja abaixo o gol da vitória coxa-branca. Importante: o vídeo só funciona para a visualização em computadores e não para celulares.

