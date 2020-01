O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, revelou nesta quarta-feira que teve uma reunião com representantes do Athletico-PR para negociar a contratação do atacante Rony. O jogador interessou recentemente ao Corinthians e, por estar próximo de deixar a equipe rubro-negra, tem até treinado separado dos demais atletas e não tem participado dos compromissos de pré-temporada.

“Rony é um jogador muito bom, que atrai interesse de diversos clubes. Nós tivemos uma reunião com o Athletico hoje (quarta-feira), mas ainda não tem nada certo. O Palmeiras tem interesse, mas sabemos que outros clubes estão monitorando a situação do atacante e respeitamos todos”, disse Galiotte em Itu, após a vitória por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Ituano, pela primeira rodada do Campeonato Paulista.

A equipe alviverde ainda não trouxe reforços para o início de ano e tem apostado em revelações das categorias de base para formar o elenco. O presidente, no entanto, garantiu que a partir das observações no início do Estadual o Palmeiras irá buscar opções para fortalecer o time. “O Campeonato Paulista é um momento de analisar quais jogadores podem ficar no time principal e devem compor o elenco. A partir disso, nós vamos ao mercado em busca de outros jogadores”, finalizou.

Rony tem multa rescisória avaliada em R$ 55 milhões. O alto valor foi o que pesou para o Corinthians desistir de trazer o atleta. O Palmeiras considera o atacante como peça importante para atuar pela ponta, setor em que neste início de ano o time tem escalado o meia Raphael Veiga de forma improvisada.

Após golear o Ituano na estreia, o Palmeiras terá como próximo adversário o São Paulo. Com o Allianz Parque em reforma para a troca de gramado e sem acordo pelo Pacaembu, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo vai mandar a partida na Arena Fonte Luminosa em Araraquara. O clássico será no domingo, às 16h.