A novela acabou. Depois de muito suspense ao longo das últimas semanas, o atacante Gabriel ficará no Flamengo. O clube carioca conseguiu acertar com a Inter de Milão a compra dos direitos econômicos do jogador e garantiu assim a sua permanência. O anúncio da novidade veio por parte do próprio atacante, que publicou vídeo nas redes sociais para oficializar a continuidade na equipe.

“A nação me abraçou. Aqui vivemos intensamente. Nos apaixonamos! Sorrimos! Sofremos. Vibramos. Quebramos barreiras. Se é para o bem da nação, eu fico”, narrou Gabriel em vídeo com os gols e principais lances dele no clube, publicado em seu perfil no Instagram.

O atacante chegou ao Flamengo por empréstimo no início do ano passado e se destacou como um dos principais jogadores de uma temporada marcante para o clube. O momento mais especial foram os dois gols marcados na final da Copa Libertadores contra o River Plate – ele foi o artilheiro do torneio, vencido pela equipe, assim como do Campeonato Brasileiro, outra taça conquistada pelo Flamengo em 2019. Foram, no total, 43 gola marcados em 59 jogos disputados.

O desfecho da negociação veio durante conversas na Itália lideradas pelo vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, e o diretor executivo do clube, Bruno Spindel. Os dois viajaram para Milão no fim de semana para se reunir com representantes da equipe.

Os valores da transferência ainda não foram revelados, mas é certo que o Flamengo fez um investimento alto. A temporada positiva de Gabriel no ano passado fez o jogador ficar mais valorizado e até mesmo receber sondagens de outros times europeus. Aos 23 anos, o atacante chegou à Inter de Milão em 2016, mas nunca conseguiu render o esperado, sendo emprestado para Benfica, Santos e Flamengo, que agora decidiu comprá-lo. Com o valor pago pelo clube carioca, o time italiano deve buscar a contratação do dinamarquês Erikssen, do Tottenham.