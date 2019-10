O mês de setembro acabou, mas não será esquecido. Os últimos 30 dias foram de recorde para a editoria de esportes da Tribuna do Paraná, que fechou com a maior audiência da sua história!

No total, foram quase 900 mil visitantes únicos e mais de 2,7 milhões de páginas vistas. Números absolutos e que são méritos não só da nossa equipe, mas também de você, leitor. Essa conquista é nossa e só temos a agradecer pela confiança e pela audiência.

Nosso compromisso é de trazer a maior e melhor cobertura dos nossos times. Não só de Athletico, Coritiba e Paraná Clube, que têm vários conteúdos diários, mas também notícias de Operário e Londrina na Série B e também qualquer acontecimento relevante no Brasil e no mundo.

Mais do que isso, são matérias escritas com informação e análises, vídeos e agora estamos cada vez mais por dentro dos podcasts, relembrando momentos marcantes do nosso futebol. Tudo isso para que você sempre queira procurar a Tribuna.

E é esta troca que faz com que a gente só possa crescer. Essa confiança que você, leitor, tem ao buscar nossos conteúdos, e o compromisso que temos de lhe deixar bem informado. Por isso, nosso muito obrigado e #TamoJunto!