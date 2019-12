A Fundação Cafu informou nesta segunda-feira que encerrará as suas atividades, após 16 anos, por problemas financeiros. A instituição comandada pelo pentacampeão mundial confirmou o fim dos trabalhos em nota publicada no site oficial. “Já há alguns anos nossa instituição vinha enfrentando alguns problemas, mas os anos de 2018 e 2019 foram muito difíceis, duros. Tanto para a Fundação, como para seu idealizador, Cafu, que está enfrentando uma das maiores perdas de sua vida”, escreveu.

A entidade ficava situada no Jardim Irene, em São Paulo, bairro da zona sul onde nasceu Cafu. A Fundação está inscrita na Dívida Ativa da União com mais de R$ 800 mil. No ano passado, funcionários da instituição entraram em greve por causa do atraso de três meses de salários.

O ex-jogador também enfrenta diversos problemas na Justiça com a penhora de seus imóveis por causa do não pagamento de empréstimos bancários. Os bens foram adquiridos quando ele ainda atuava nos gramados. Desde que parou de jogar, em 2008, Cafu vive com a renda de imóveis alugados. Há mais de 15 imóveis em seu nome e de sua esposa que estão penhorados pelo Tribunal de Justiça.

Outro fator, de acordo com a organização, foi a morte de Danilo, filho mais velho do Cafu, que morreu aos 30 anos após um enfarte em setembro deste ano.

“Foram 16 anos de muito trabalho, dedicação e comprometimento com uma causa genuína e verdadeira de alimentar sonhos. Foram centenas de crianças e famílias assistidas. Formamos profissionais, pais e mães de família, jovens de bem”, informou a nota oficial.

A Fundação Cafu foi criada para tentar ajudar a população carente da região do Jardim Irene. A tentativa de inclusão social era feita por meio de atividades esportivas e culturais. Segundo o site da instituição mais de 900 pessoas passaram pelo local nesses 16 anos.