Mesmo sem jogar bem, a França derrotou a Islândia, nesta sexta-feira, em Reykjavik, por 1 a 0, em jogo válido pela sétima rodada do Grupo H das Eliminatórias da Eurocopa de 2020. Os atuais campeões mundiais somam 18 pontos, ao lado da Turquia, mas perdem a liderança da chave para os turcos por causa do confronto direto. A Islândia continua com 12 e viu suas chances de classificação serem reduzidas.

Sem muita inspiração, a França teve o domínio do jogo, graças à organização das jogadas feita pelo habilidoso canhoto Antoine Griezmann. Empurrada pelos seus entusiasmados torcedores, a Islândia fez boa marcação e se arriscou com timidez no campo de ataque.

O segundo tempo teve panorama semelhante, mas, aos 21 minutos, Griezmann tomou um pontapé de Skulason dentro da área. Pênalti que o centroavante Olivier Giroud bateu com muita categoria, deslocando o goleiro Halldorsson.

Com a vantagem no placar, a França passou a tocar melhor a bola e acumulou várias chances de ampliar o placar, mas falhou nas finalizações. Aos 22 minutos, Coman fez bela jogada pela esquerda e rolou para Matuidi. O chute saiu colocado e bateu na trave.

Nos minutos finais, os islandeses foram para à frente e deixaram espaços para os contra-ataques franceses. Matuidi e, principalmente, Ben Yedder desperdiçaram grandes oportunidades.

Em Istambul, o sofrimento turco foi ainda maior que o francês. O único gol do jogo só foi sair aos 45 minutos do segundo tempo. Bola na área, falha total da zaga albanesa, inclusive do goleiro Thomas Strakosha. Cenk Tosun aproveitou e, com o gol livre, cabeceou para fazer o gol que garantiu a Turquia em primeiro lugar no grupo.

No duelo entre as piores equipes da chave, em Andorra a Vella, Andorra bateu Moldávia também por 1 a 0, com gol de Marc Vales, aos 18 minutos do segundo tempo. Cada seleção tem três pontos, enquanto a Albânia soma nove.

A oitava rodada do grupo vai ser disputada no domingo com mais três jogos: França x Turquia, Islândia x Andorra e Moldávia x Albânia.