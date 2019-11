Tolisso e Griezmann marcaram para levar a França à oitava vitória em 10 jogos nas Eliminatórias da Eurocopa, neste domingo, fora de casa, diante da Albânia por 2 a 0. Já classificados para a fase final da competição, que será disputada sem sede fixa no ano que vem, com os três pontos na rodada final do qualificatório, os campeões mundiais confirmaram a liderança do Grupo H.

O time do técnico Didier Deschamps chegou aos 25 pontos na chave, enquanto que os albaneses permaneceram em quarto, com 13. Em segundo lugar ficou a Turquia, que também venceu longe de seus domínios e pelo mesmo placar, neste domingo, a seleção de Andorra, alcançando os 23 pontos.

Já a Islândia manteve as chances de chegar à sua segunda edição do torneio continental ao superar a Moldávia pelo placar de 2 a 1, também na condição de visitante. A seleção nórdica chegou aos 19 pontos, em terceiro lugar, com o triunfo e pode ir à repescagem.

Já classificada desde a última quinta-feira, quando superou a Moldávia em Paris por 2 a 1, a França encaminhou o triunfo sobre a Albânia logo no primeiro tempo ao marcar duas vezes. Uma com Corentin Tolisso, logo aos nove minutos, e outra com Antoine Griezmann, aos 30. Na etapa final, fez muito pouco além de controlar a partida para manter o mesmo placar na cidade de Tirana, capital albanesa.

Em Andorra, a equipe local sofreu um gol em cada tempo. Burak Yilmaz e Hakan Calhanoglu fizeram a festa turca e deram à sua seleção – também garantida na fase final do torneio desde a última rodada – a sétima vitória no qualificatório.

A Islândia, por sua vez, que ainda busca sua vaga nos playoffs que reunirão os melhores terceiros colocados entre todas as chaves, passou pela Moldávia graças aos gols de Bjarnason e Sigurdsson – Milinceanu descontou para a equipe anfitriã.