A Federação Paranaense de Futebol entregou, nesta quinta-feira, um ofício pedindo o retorno do Estadual no próximo dia 18, ao presidente da Câmara Municipal de Curitiba, Sabino Picolo. Assinado pelo presidente da FPF, Hélio Cury, o documento destaca que os clubes têm tomado todas as providências de saúde para voltar.

publicidade

“Os clubes profissionais estão realizando normalmente suas atividades, com todo respeito ao Protocolo de Contingência da CBF/FPF, com rígidos controles sendo realizados conforme preconiza nossas responsabilidades assumidas”, diz parte do documento.

>> BLOG DO CRISTIAN TOLEDO: Grana da TV move pedido para retorno do Estadual

A nota da FPF também destaca que, dos clubes classificados para as quartas de final do Campeonato Paranaense, apenas Londrina e Rio Branco não estão treinando normalmente, mas estão realizando seus trabalhos de forma online.

Sabino Picolo informou que se reunirá nos próximos dias com o secretário municipal de governo, Luiz Fernando Jamur, para tratar do assunto. Confira abaixo a tabela proposta pela FPF:

+ Mais do futebol paranaense:

publicidade

+ Clubes dependem da volta do Paranaense para receber da DAZN

+ Clubes querem reunião com o Governo do Paraná

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?