O Fortaleza aproveitou o fragilidade do lanterna Avaí para respirar na luta contra o rebaixamento com uma vitória por 3 a 1, nesta quarta-feira, na Ressacada, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O terceiro jogo de invencibilidade coloca o Fortaleza na 12ª colocação, com 35 pontos, abrindo seis para a zona de rebaixamento. Bem próximo de ter a queda confirmada, pois segue com apenas 17 pontos, o Avaí perdeu a quinta seguida.

O primeiro tempo na Ressacada foi salvo por um golaço marcado pelo zagueiro Paulão aos 23 minutos. O defensor do Fortaleza aproveitou bate e rebate dentro da área do Avaí e surpreendeu ao acertar uma bicicleta. A bola encobriu Vladimir e entrou.

Fora isso, Avaí e Fortaleza fizeram um jogo chato nos 45 minutos iniciais e sem lances de perigo. Com exceção do gol marcado por Paulão, a única jogada perigosa foi logo no começo, quando André Luis finalizou e o goleiro Vladimir defendeu sem dar rebote.

A etapa final começou bastante movimentada. Aos cinco, Vinícius Araújo recebeu passe milimétrico do experiente Douglas e empatou para o Avaí. Mas a alegria durou apenas dois minutos. Romarinho recebeu livre dentro da área e colocou o Fortaleza novamente na frente.

O gol foi um balde de água fria no time catarinense, que se entregou e ainda viu o adversário marcar o terceiro aos 43 minutos, com Wellington Paulista convertendo pênalti sofrido por Matheus Alessandro. No lance, Eduardo Kunde foi expulso.

O Avaí volta a campo no domingo, contra o Goiás, às 19h30, no Serra Dourada. No sábado, o Fortaleza recebe o Atlético-MG, às 17 horas, no Castelão. Os jogos são válidos pela 30ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AVAÍ 1 X 3 FORTALEZA

AVAÍ – Vladimir; Léo (Douglas), Eduardo Kunde, Ricardo e Julinho; Wesley, Luanderson e Richard Franco (Luan Pereira); Igor Goularte (Bruno Sávio), Jonathan e Vinícius Araújo. Técnico: Evando Camillato.

FORTALEZA – Felipe Alves; Tinga, Quintero, Paulão e Bruno Melo; Nenê Bonilha, Araruna (Derley) e Edinho (Kieza); Romarinho (Matheus Alessandro), André Luis e Wellington Paulista. Técnico: Rogério Ceni.

GOLS – Paulão, aos 23 minutos do primeiro tempo; Vinícius Araújo, aos cinco, Romarinho, aos sete, e Weelington Paulista, aos 43 minutos do segundo tempo

ÁRBITRO – Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (PB)

CARTÕES AMARELOS – Léo, Jonathan, Luan Pereira e Julinho (Avaí); Paulão (Fortaleza)

CARTÃO VERMELHO – Eduardo Kunde (Avaí)

RENDA – R$ 55.690,00.

PÚBLICO – 2.949 (total)

LOCAL – Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).