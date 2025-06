Fonseca vence na estreia e fatura ao menos R$ 740 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

João Fonseca garantiu pelo menos 99 mil libras esterlinas (R$741 mil, na coração atual) por avançar à segunda rodada em Wimbledon.

O brasileiro estreou batendo Jacob Fearnley no Grand Slam inglês. Ele derrotou o tenista local em 3 sets diretos, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6(5) em partida de 2h.

Ao avançar, ele confirmou que receberá ao menos a premiação dada aos eliminados no segundo confronto. As premiações no tênis são pagas rodada a rodada.

A vitória rendeu 33 mil libras esterlinas (R$ 247 mil) a mais no bônus pela participação no torneio. Caso fosse eliminado, ele ganharia 66 mil libras esterlinas (R$ 494 mil).

Com esse valor garantido, João chega a cerca de R$ 9 milhões conquistados na carreira até aqui. No somatória deste ano, a quantia é de aproximadamente R$ 4,6 milhões.

Caso o brasileiro passe para a terceira rodada, ele embolsará mais 53 mil libras esterlinas (R$ 400 mil). O valor aumenta progressivamente conforme o torneio vai afunilando, com o campeão faturando 3 milhões de libras esterlinas (R$ 22,4 milhões).

O próximo compromisso de Fonseca será contra o vencedor de Griekspoor x Brooksby, que será disputado ainda nesta segunda-feira (30). A partida do carioca na segunda rodada ainda terá horário e data confirmados.

PREMIAÇÃO WIMBLEDON

1ª rodada: 66 mil libras esterlinas (R$ 494 mil)

2ª rodada: 99 mil libras esterlinas (R$ 741 mil)

3ª rodada: 152 mil libras esterlinas (R$ 1,14 milhão)

Oitavas: 240 mil libras esterlinas (R$ 1,8 milhão)

Quartas: 400 mil libras esterlinas (R$ 3 milhões)

Semi: 775 mil libras esterlinas (R$ 5,8 milhões)

Vice-campeão: 1,52 milhão libras esterlinas (R$ 11,38 milhões)

Campeão: 3 milhões libras esterlinas (R$ 22,45 milhões)