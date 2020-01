O Fluminense assegurou a primeira colocação do Grupo 15 da Copa São Paulo de Futebol Júnior ao derrotar o Ituano pelo placar de 1 a 0, na noite desta quarta-feira, no estádio Novelli Júnior. Na Arena da Fonte Luminosa, o União-MT derrotou o Petrolina-PE por 2 a 0, mas ambos já estavam eliminados.

Com a classificação assegurada antecipadamente, Fluminense e Ituano fizeram um duelo equilibrado. No entanto, com gol de Luiz Henrique, o clube carioca acabou confirmando a primeira posição. Os confrontos na próxima fase serão com o Grupo 16. Taboão da Serra e CRB, que já avançaram, disputam a liderança nesta quinta.

Em Araraquara, o União-MT venceu o Petrolina por 2 a 0, com gols de João Vitor, de pênalti, e Rodrigo. Ambos, no entanto, já entraram em campo eliminados. O time do Mato Grosso terminou em terceiro, com três pontos.

Vinte e três clubes já garantiram a classificação antecipara para a segunda fase. São eles: Água Santa, Athletico-PR, Capivariano, Coritiba, CRB, Cruzeiro, Ferroviária, Flamengo-SP, Fluminense, Grêmio, Internacional, Itapirense, Ituano, Joinville, Juventude, Londrina, Mirassol, Oeste, Palmeiras, Real-DF, Santa Cruz, Taboão da Serra e Votuporanguense.

Confira os resultados desta quarta-feira na Copa São Paulo:

Real-DF 2 x 1 Juventus-SP

União Mogi-SP 0 x 4 Grêmio

Socorro-SE 1 x 1 Vilhenense-RO

Confiança-SE 1 x 2 Penapolense-SP

Ituano 0 x 1 Fluminense

União-MT 2 x 0 Petrolina-PE