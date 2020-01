Fluminense e Ferroviária estrearam na Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitórias fáceis nesta quinta-feira. O time carioca fez 5 a 0 para cima do Socorro-SE, enquanto a equipe paulista aplicou 3 a 0 no Petrolina.

continua depois da publicidade

Segundo maior vencedor da Copa São Paulo, com cinco conquistas, o Fluminense não tomou conhecimento do seu adversário. No estádio Novelli Júnior, o clube carioca fez 5 a 0, com gols de Luiz Henrique, Lucas Ribeiro, Jefferson, Denílson e Jhon Kennedy.

Um fato curioso chamou atenção no duelo. O técnico do Socorro, o japonês Niura, usou um tradutor para passar informações aos jogadores, uma vez que fala poucas palavras em português.

Na Fonte Luminosa, a Ferroviária fez 3 a 0 na Petrolina, confirmando o favoritismo por jogar em casa. Os gols foram de David, Claudinho e Ian.

Ainda nesta quinta-feira, Sertãozinho e Penapolense empataram por 1 a 1 no Frederico Dalmaso. Zanini, de pênalti, abriu o placar para o time da casa, enquanto que Euler deixou tudo igual.

Confira os jogos desta quinta-feira:

14h45 – União Mogi-SP 0 x 1 Juventus-SP

17h – Grêmio 2 x 0 Real-DF

Ituano-SP 1 x 0 Vilhenense-RO

18h – Sertãozinho-SP 1 x 1 Penapolense-SP

19h15 – Ferroviária-SP 3 x 0 Petrolina-PE

Fluminense 5 x 0 Socorro-SE

20h15 – Goiás x Confiança-SE

21h30 – Palmeiras x União Rondonópolis-MT