O volante Henrique, ex-Cruzeiro, foi anunciado, nesta quinta-feira, como o mais novo reforço do Fluminense. O experiente jogador, de 34 anos, foi negociado por empréstimo até o fim do ano.

“Em uma palavra, alegria. Que a gente tenha uma temporada muito boa e possa brigar na parte de cima das competições, brigar por conquistas. Sabemos que temos um time competitivo esse ano, e que a gente possa dar muitas alegrias para a torcida”, disse o jogador, em entrevista ao site oficial do clube.

Para atuar pelo Fluminense, Henrique primeiro precisou renovar seu contrato por dois anos com o Cruzeiro, equipe na qual atuou de 2008 a 2011 e também desde 2013. O nome do meio-campista surgiu no boletim informativo diário (BID) da CBF e, nesta quinta, foi anunciado no site do time das Laranjeiras. Ele está treinado com o restante do grupo desde o primeiro dia da pré-temporada

Henrique é oitavo reforço do Fluminense. Os outros são: Caio Paulista, Egídio, Felippe Cardoso, Fernando Pacheco, Hudson, Michel Araújo e Yago. A próxima aquisição do tricolor carioca deve ser o goleiro João Lopes, que estava no Santa Clara, de Portugal.