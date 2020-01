O Fluminense anunciou na noite desta sexta-feira a contratação do volante Hudson, que foi emprestado pelo São Paulo até o fim desta temporada. Os clubes vão dividir o pagamento dos salários do jogador de 31 anos.

“A motivação é a maior possível, eu via sempre com bons olhos o acerto e fiquei feliz demais. Eu precisava de novos ares e nada melhor como um clube tão grande como o Fluminense. Espero fazer um grande ano, dar bastante alegria para a torcida. A gente sabe que nada é fácil, mas o grupo é bom e podemos brigar pela ponta de todos os campeonatos”, afirmou o volante.

Hudson tem contrato com o São Paulo até o fim de 2021. Ele vinha sendo titular no primeiro semestre do ano passado atuando improvisado na lateral direita. Na parada para a Copa América, o jogador pediu para voltar a disputar posição como volante e perdeu espaço.

Após oficializar a chegada de Hudson, o Fluminense deve anunciar a contratação de outro volante nos próximos dias: Henrique, que estava no Cruzeiro. Ele, inclusive, já treina com o restante do elenco do clube carioca desde quarta-feira. E formou com Hudson a dupla de volantes titular do time mineiro campeão da Copa do Brasil de 2017.

Além dos reforços Hudson e Henrique, o técnico Odair Hellmann conta com os volantes Yuri e Dodi no elenco. O Fluminense perdeu quatro jogadores do setor que estavam no elenco em 2019: Allan, Airton, Caio e Zé Ricardo.

Antes de Hudson, o Fluminense havia oficializado as contratações dos atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso para a temporada 2020.