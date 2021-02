A diretoria do Fluminense anunciou nas primeiras horas desta terça-feira mais uma contratação para a temporada de 2020. O atacante peruano Fernando Pacheco, de 20 anos, assinou um contrato até o final de 2023, após passar por uma bateria de exames médicos no Rio de Janeiro. O jogador pertencia ao Sporting Cristal, do Peru, e foi comprado por U$ 700 mil dólares (aproximadamente R$ 2,8 milhões), que adquiriu 50% dos seus direitos econômicos.

“Foi uma emoção enorme para mim o Fluminense ter buscado um jogador como eu. Para mim é uma alegria enorme, saber que um clube tão grande do Brasil se interessou pelo meu futebol”, disse o peruano, que chegou ao Rio de Janeiro no início da manhã de segunda-feira e passou o dia em uma clínica na zona sul da cidade até assinar contrato no final da noite.

No entanto, o atacante não fará logo a sua estreia no Fluminense. Fernando Pacheco já voltou a Lima para se apresentar à seleção do Peru para a disputa do Pré-Olímpico, que será realizada na Colômbia entre o próximo dia 18 e 9 de fevereiro. A chegada em definitivo dependerá da campanha peruana na competição.

O atacante é a quarta contratação anunciada oficialmente pelo Fluminense para 2020. O time tricolor também oficializou as chegadas dos atacantes Caio Paulista e Felippe Cardoso e do meia Hudson. Além deles, já treinam com o grupo o lateral-esquerdo Egídio, o volante Henrique e o meia Yago Felipe, que aguardam trâmites burocráticos para serem oficializados.

RENOVAÇÃO – Quem deu entrevista coletiva nesta terça-feira, em mais um dia de pré-temporada no CT Carlos Castilho, foi o volante Yuri, que comemorou a renovação de contrato por mais três anos, anunciada na última sexta. O jogador lembrou da negociação, quando deixou claro o desejo de permanecer no clube das Laranjeiras.

“Desde o começo, deixei claro que queria ficar. Muito feliz que eles tiverem interesse em me manter. Espero ajudar o Flu muito mais. A torcida vai esperar o time mais aguerrido, a cara do Fluminense, um time de guerreiros. Chegou bastante gente, o time tá encorpando. Acho que vai ser um ano muito bom”, disse.

O Fluminense acertou a contratação do volante de 25 anos em definitivo até o final da temporada de 2022, em acordo com o Santos e com o Audax-SP, que dividiam os direitos econômicos do jogador. “Como eu tive um ano bom, particularmente falando, jogando muitos jogos, eu recebi muitas mensagens de torcedores pedindo para eu ficar. Eu já queria ficar e isso só aumentou minha vontade”, completou.