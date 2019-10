A Conmebol anunciou nesta quinta-feira que Flamengo e River Plate terão um total de 25 mil ingressos para seus torcedores, sendo 12.500 para cada clube, para a decisão da Copa Libertadores, dia 23 de novembro, em Santiago, no Chile. Os clubes deverão fornecer senha aos seus torcedores e as vendas começam no dia 30 de outubro.

Caberá a cada clube estabelecer as condições para emitir as senhas personalizadas para a compra de ingressos. A venda das entradas será feita por meio do site https://www.copalibertadores.com/ingressos.

Antes, a Conmebol havia divulgado por meio do site da Libertadores que colocaria à disposição dos clubes finalistas a venda de ingressos a partir desta sexta-feira, dia 25. Nesta quinta-feira, no entanto, veio o anúncio de uma nova data, dia 30 de outubro. A cada finalista será destinado um setor exclusivo do estádio Nacional de Santiago.

Nesta quinta-feira, a Conmebol também garantiu que a final da Libertadores não sairá de Santiago. O Chile atravessa momento político conturbado em meio a violentos protestos e saques em várias partes do país, com 18 mortes confirmadas até o momento.

A final será jogada em partida única pela primeira vez desde a criação da Libertadores, em 1960. O campeão da Libertadores receberá premiação de US$ 12 milhões (cerca de R$ 48,4 milhões), enquanto o vice levará US$ 6 milhões (R$ 24,2 milhões).