Flamengo e Real Madrid confirmaram nesta segunda-feira a transferência do jovem meia-atacante Reinier. O jogador de apenas 18 anos assinou contrato com o clube espanhol até junho de 2026 e se apresentará ao time B do Real após a disputa do Pré-Olímpico com a seleção brasileira, na Colômbia.

“O Clube de Regatas do Flamengo e o Real Madrid C.F. comunicam que chegaram a um acordo comercial para a transferência do atleta Reinier. O contrato foi assinado nesta segunda-feira. Durante todo este período de negociação, o atleta comprovou o carinho que tem pelo Mais Querido. O Flamengo, por sua vez, gostaria de ressaltar que todas as partes envolvidas buscaram sempre o melhor para a formação e a carreira do jogador”, anunciou o clube carioca.

As duas partes não revelaram as cifras envolvidas na negociação. Mas estima-se que o Real tenha desembolsado cerca de 30 milhões de euros (equivalente a R$ 138 milhões) pelo reforço. “Meio-campista ofensivo que se destaca por sua técnica e criatividade, ele protagonizou uma evolução espetacular no Flamengo e se tornou uma das grandes estrelas emergentes do futebol mundial”, elogiou o Real, em comunicado.

Reinier passou a se destacar em nível nacional em 2018, ao ser um dos destaques do Flamengo na conquista da Copa do Brasil Sub-17 daquele ano. Ele balançou as redes nas duas partidas da final da competição. Foi ainda artilheiro e líder de assistências no Mundial Sub-16, no mesmo ano, em Dubai. Na final, o Fla venceu justamente o Real Madrid.

No ano passado, já como profissional, fez parte do elenco campeão da Copa Libertadores e do Brasileirão. “O Flamengo deseja ao atleta e ao homem Reinier um grande sucesso nesta nova fase em sua vida”, disse o clube carioca.