Neste dia 15 de novembro em que completa 124 anos de existência, o Flamengo abriu a sua sexta-feira com comemorações desde cedo, na sua sede da Gávea, onde foi celebrada uma missa que contou com a participação do presidente do clube, Rodolfo Landim, que depois participou também da cerimônia de inauguração de um busto para o ex-atacante Nunes, ídolo rubro-negro.

Centroavante que viveu o seu auge pelo time carioca no período entre 1980 e 1982, Nunes fez história principalmente ao marcar dois gols na final do Mundial de Clubes de 1981, quando a equipe flamenguista venceu o Liverpool por 3 a 0, no Japão, para ficar com o título, depois de ter conquistado a Copa Libertadores no mesmo ano.

“Estou muito feliz com o lançamento do meu busto. Isso é fruto de um trabalho que foi realizado. Lutei muito para conquistar todos os títulos. A nação rubro-negra faz parte da minha vida como jogador do Flamengo”, afirmou o ex-atacante de 65 anos, que ajudou Rodolfo Landim a desfraldar o pano que cobria o seu busto, ao comentar a homenagem.

Nunes fez questão de lembrar também que foi formado como jogador na base do Flamengo, assim como vários outros craques que fizeram história pelo clube, pelo qual ele também participou das campanhas de vários títulos obtidos no País, como os do Campeonato Brasileiro em 1980 e 1982.

“Cheguei com 12 anos no Flamengo, fui recebido com carinho, e por isso fiquei à vontade para realizar o meu trabalho dentro da Gávea, com os companheiros que conheci, que também se formaram no clube e hoje são ídolos do futebol e ídolos do Flamengo. Eu faço parte desta geração e me orgulho por ter realizado o que realizei, de ter vestido a camisa do Flamengo e ter conquistado todos os meus objetivos com este manto sagrado”, completou Nunes, emocionado, logo após ser homenageado com o busto.

No dia de homenagens ao Flamengo, Rodolfo Landim também cortou um bolo de aniversário feito para o clube com as cores rubro-negras e a festa contou com a presença em peso de torcedores na sede da Gávea.

Em meio a este clima de comemorações, o time comandado pelo técnico Jorge Jesus treinará nesta tarde, em atividade marcada para começar às 16 horas, no CT Ninho do Urubu, visando o jogo contra o Grêmio, no domingo, em Porto Alegre, onde tentará dar mais um passo para ficar perto do título do Campeonato Brasileiro. Disparado na ponta da competição, a equipe tem 78 pontos, 11 à frente do vice-líder Palmeiras.