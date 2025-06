Flamengo, Chelsea e Boca Juniors jogam hoje pela Copa do Mundo de Clubes

A Copa do Mundo de Clubes da Fifa continua nesta segunda-feira (16) com jogos dos grupos C e D. No primeiro, o Boca Juniors encara o Benfica às 19h, depois do passeio do Bayern de Munique contra o Auckland City, neste domingo (15). Já no outro agrupamento, o Chelsea abre o dia contra o Los Angeles FC, às 16h, e o Flamengo vai a campo ante o tunisiano Esperánce, às 22h.

No tênis, os torneios de grama continuam, em preparação ao mais tradicional de todos, Wimbledon. À noite, Pacers e Thunder disputam o quinto jogo das finais da NBA —as duas equipes estão empatadas em 2 a 2.

*

VEJA DESTAQUES DA PROGRAMAÇÃO ESPORTIVA DESTA SEGUNDA (16)

6h30 WTA 500 de Berlim (primeira rodada)

Tênis, Disney+

6h30 WTA 250 de Nottingham (primeira rodada)

Tênis, Disney+

6h30 ATP 500 de Halle (primeira rodada)

Tênis, Disney+

8h ATP 500 de Londres (primeira rodada)

Tênis, Disney+

16h Chelsea x Los Angeles FC

Copa do Mundo de Clubes, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), Sportv, Globoplay e Dazn

19h Boca Juniors x Benfica

Copa do Mundo de Clubes, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), Sportv, Globoplay e Dazn

21h30 Pacers x Thunder (final, jogo 5)

NBA, Band, BandPlay, Espn e Disney+

22h Flamengo x Espérance

Copa do Mundo de Clubes, CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+), Globo, Sportv, Globoplay e Dazn