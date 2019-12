continua depois da publicidade

O Flamengo derrotou o Al Hilal por 3 a 1, de virada, e está na decisão do Mundial de Clubes 2019. O Rubro-Negro aguarda agora o duelo entre Monterrey-MEX e o Liverpool, marcado para esta quarta-feira (18), às 14h30.

A passagem para a decisão foi mais complicada do que o campeão do Brasileirão e da Libertadores poderia prever. O Al Hilal saiu na frente, gol de Al-Dawsari, aos 29 minutos do primeiro tempo.

A virada veio na etapa final. Logo no recomeço do jogo, Arrascaeta empatou com facilidade após assistência de Bruno Henrique. A virada veio aos 32: Rafinha cruzou e Bruno Henrique marcou de cabeça. Mais tarde, aos 36, o Rubro-Negro aumentou. Gol contra de Al-Bulayhi, em desvio de cruzamento de Bruno Henrique.

A decisão está marcada para o próximo sábado (21), às 14h30.