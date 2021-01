Com portões fechados, o Flamengo fez na manhã desta sexta-feira o último treino no Brasil antes da disputa do Mundial de Clubes. A delegação rubro-negra embarca para o Catar à tarde, em voo fretado.

Diferentemente do visto antes do embarque para Lima, no mês passado, quando o Flamengo disputou a final da Copa Libertadores, a aglomeração de torcedores foi bem menor no entorno do Ninho do Urubu, o CT do clube em Vargem Grande. Cerca de 50 torcedores estiveram no local – número próximo ao de ambulantes, que esperavam faturar com uma eventual festa.

O baixo número de torcedores é reflexo do esquema de segurança montado para evitar tumultos. A Estrada dos Bandeirantes, que passa em frente ao CT, conta com bloqueios em vários de seus acessos. Equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e seguranças privados fazem proteção e impedem qualquer aproximação à entrada do CT.

Esquema semelhante foi montado nos acessos ao Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. No mês passado, um tumulto com flamenguistas fez com a Polícia Militar usasse bombas de gás para dispersar a multidão.

O time carioca fará sua estreia no Mundial na terça-feira que vem, direto na semifinal, contra o vencedor do duelo entre o saudita Al Hilal e o tunisiano Espérance. Se vencer, poderá encarar na final o Liverpool, atual campeão da Liga dos Campeões.