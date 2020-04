Com o anúncio das estreias das principais plataformas de vídeo via streaming, como Netflix e Amazon Prime Video, o fim de semana tá garantido com muitas novidades. Dentre elas, a criançada vai poder curtir a primeira temporada de Spirit – Cavalgando Livre: Academia de Equitação, disponível nesta sexta-feira (3) na Netflix, e a estreia da série original do Prime Video, baseada no livro de mesmo nome de ficção-científica, Tales From the Loop. Já na televisão, Os Smurfs e a Vila Perdida, vai animar a Sessão da Tarde da Globo,e Pedro Coelho fecha a sessão do dia no Telecine Pipoca, às 20h20.

Os Smurfs e a Vila Perdida

TV Globo, Sessão da Tarde, às 15h.

Smurfette não está contente: ela começa a perceber que todos os homens do vilarejo dos Smurfs têm uma função precisa na comunidade, menos ela. Indignada, ela parte em busca de novas descobertas e conhece uma floresta encantada, com diversas criaturas mágicas. Enquanto isso, o vilão Gargamel segue os seus passos.

Spirit – Cavalgando Livre: Academia de Equitação

Netflix

Na nova fase de Lucky e sua turma, as meninas deixam Miradero para trás e vão viver na prestigiosa Academia de Equitação Costa dos Palominos.

Spirit – Cavalgando Livre: Academia de Equitação. Foto: Divulgação/Netflix

Tales From The Loop (Temporada 1)

Amazon Prime Video

As pessoas da cidade que vivem acima do “The Loop” – uma máquina criada para descobrir e explorar os mistérios do universo – começam a ser capazes de fazer coisas que, até então, só eram possíveis no mundo da ficção.

Tales from the Loop. Foto: Reprodução

Tomorrowland: Um Lugar onde nada é Impossível

Globoplay

Ao tocar em um broche, Casey é transportada para um universo paralelo. Quando pessoas começam a persegui-la, ela se junta a Athena e Frank para descobrir por que estão em perigo.

PROGRAMAÇÃO TELECINE

TC Fun

09h20 – O Dragão Dourado

TC Premium

11h50 – O Menino que Queria ser Rei

TC Action

14h15 – X-Men: O Filme

TC Touch

16h40 – Todo Dia

TC Pipoca

20h20 – Pedro Coelho

TC Cult

22h00 – Robocop 2