SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Joubert Martins Filho, 23, filho do ex-jogador Beto, foi morto a tiros na zona norte do Rio de Janeiro na última quinta-feira (8), segundo informações do jornal “Extra”.

O rapaz era o mais velho dos quatro filhos de Beto, que teve passagem pelos quatro grandes clubes cariocas e pelo São Paulo entre a década de 1990 e início dos anos 2000.

Nas redes sociais, o ex-atacante publicou uma série de fotos ao lado do filho e disse estar sentindo uma dor que “deveria ser proibida a um pai e uma mãe”.

“Hoje sinto a dor que deveria ser proibida ser sentida por um pai e uma mãe, a perda de um filho. A dor é imensa, talvez nunca passará, fogem as palavras. Só queria que você soubesse que, mesmo do meu jeito, te amei muito”, escreveu Beto.

Procurada pelo reportagem, a Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que a Delegacia de Homicídios da Capital apura as circunstâncias da morte de um homem, ainda não identificado, ocorrida na rua Paranapiacaba, em Piedade. “Diligências estão sendo realizadas para esclarecer o caso”, disse em nota.