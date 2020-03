SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O filho de dez meses do atacante Raniel, do Santos, apresentou melhora na madrugada desta quinta-feira (26) na UTI do hospital onde está internado após se afogar em uma piscina. O garoto sofreu um acidente doméstico e teve que ser encaminhado à UTI.

A esposa do camisa 12 santista, Aline Silva, postou em suas redes sociais classificando a madrugada como “excelente” e dizendo que Felipe vem reagindo bem.

Segundo ela, os médicos diminuíram a sedação para que ele comece a acordar. O Santos se posicionou justamente nesta madrugada em suas redes sociais, desejando pronta recuperação.

” Felipe, filho do nosso atacante Raniel e de sua esposa Aline, sofreu um acidente doméstico e se encontra na UTI. Desejamos sua recuperação o mais rápido possível e convocamos, também, a nação santista a enviar energias positivas ao nosso atleta. Força, família. Estamos com vocês!”

Em nota, a assessoria do jogador informou que “os batimentos cardíacos de Felipe estão normalizados, a saturação está em 100% e o cansaço não existe mais”.