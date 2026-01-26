Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 e faz a festa no Rio de Janeiro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A contagem regressiva já começou, amigos! Faltam 515 dias para a bola rolar na Copa do Mundo Feminina no Brasil, e a Fifa não poupou criatividade para apresentar o emblema e slogan oficial do torneio. Num hotel badalado do Rio de Janeiro, a entidade máxima do futebol mundial deu um show à parte.

A marca é simplesmente genial! Une as letras M e W, representando mulher e mundo em português e inglês (women e world). O design forma um losango que remete à nossa bandeira nacional e ainda lembra a geometria de um campo de futebol. Para completar a obra de arte, o troféu do Mundial aparece imponente à frente do símbolo.

O slogan GO EPIC™ é um convite irrecusável para a torcida fazer parte dessa jornada que promete ficar na memória. E tem mais: a identidade sonora do torneio traz a nossa cara, inspirada nos ritmos brasileiros, percussões do samba e toda a riqueza da herança afro-brasileira.

Gianni Infantino, presidente da Fifa, foi o anfitrião dessa festa que reuniu autoridades do esporte e personalidades do futebol masculino e feminino. “O Brasil vive e respira futebol, e já dá para sentir por aqui a empolgação em receber o mundo todo e sediar um evento histórico”, afirmou o mandatário.

A lendária Formiga, agora ocupando o cargo de diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino da Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, marcou presença ao lado da craque Cris Rozeira, ainda em atividade.

“Espero que possamos aproximar os torcedores ao futebol feminino e que possamos mudar, dia a dia, a estrutura do futebol feminino”, ressaltou Formiga.

Os craques do masculino também deram seu apoio. Cafu e Ronaldo Fenômeno foram convocados para representar o apoio dos atletas homens ao torneio.

“Eu sou brasileiro mais animado. Acho merecíamos a Copa no nosso país perante tudo o que essas meninas fizeram que para que esse momento chegasse. Temos umas das maiores representantes do futebol feminino aqui. Quando as condições eram precárias, vocês fizeram com que o futebol feminino fosse reconhecido mundialmente. Eu poderia falar de varios craques, mas o dia é de vocês”, ressaltou o capitão do pentacampeonato, Cafu.

Aliás, a Copa do Mundo masculina de 2026 também ganhou destaque no evento. Infantino fez questão de salientar que “vai ser espetacular. O mundo necessita de união e alegria e vamos levar alegria nesse mundial”.

Depois do lançamento oficial da Copa de 2027, a Fifa prestou uma bela homenagem aos heróis dos nossos títulos mundiais: Pepe (1958); Mengalvio (1962); Jairzinho (1970); Bebeto (1994); e Cafu (2002).

E a festa não ficou só entre quatro paredes! Para o público em geral, a praia de Copacabana virou o palco do pontapé inicial para o torneio, o primeiro da modalidade na América do Sul. Artistas transformaram o asfalto em telas vivas, com pinturas especiais representando as oito capitais brasileiras que vão sediar a competição.

Para fechar com chave de ouro, um jogo com lendas da Fifa e ex-jogadoras agitou o Posto 4, com uma torcida especial formada por crianças de projetos sociais de futebol feminino. Que dia!