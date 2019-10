Atual campeã brasileira, a Ferroviária está classificada às semifinais da Copa Libertadores Feminina. Nesta segunda-feira, e equipe de Araraquara (SP) avançou de fase ao derrotar o colombiano Atlético Hulia por 3 a 2, em partida disputada no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.

A vitória foi expressiva pois o Atlético Hulia foi o campeão da edição anterior da Libertadores, em 2018, no Brasil. E havia avançado de fase com 100% de aproveitamento em seu grupo, o A, com três vitórias, ao contrário da Ferroviária, segunda colocada da sua chave, a B – fez 10 a 1 no boliviano Mundo Futuro e 4 a 1 no Estudiantes de Caracas, mas perdeu por 2 a 1 para o Deportivo Cuenca.

No duelo desta segunda-feira, o time colombiano largou na frente com o gol marcado por Kena Romero, aos 24 minutos do primeiro tempo. Mas conseguiu arrancar o empate antes do intervalo, com Maglia, aos 32, completando cruzamento de Nenê.

No começo da etapa final, a Ferroviária virou o placar logo aos três minutos, quando Maglia ajeitou para Nathane finalizar, marcando o seu oitavo gol nesta Libertadores – ela é a artilheira do torneio. Romero empatou novamente o placar para o time colombiano, aos 12, mas um gol de cabeça de Maglia, aos 17 minutos, assegurou o triunfo e a passagem do time do interior paulista à semifinal da Libertadores Feminina.

O time voltará a campo pela competição na quinta-feira, quando enfrentará o vencedor do duelo entre Deportivo Cuenca e Cerro Porteño. Já nesta terça, será a vez de o Corinthians atuar pelas quartas de final, diante do chileno Santiago Morning.