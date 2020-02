Roger Federer e Rafael Nadal estabeleceram um novo recorde no tênis. Nesta sexta-feira, na Cidade do Cabo, na África do Sul, o suíço superou o espanhol por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/3, para um público de 51.954 pessoas, em um jogo exibição disputado em um dos estádios da Copa do Mundo de 2010.

A marca anterior era do próprio Federer. No dia 23 de novembro do ano passado, 42.517 pessoas acompanharam o jogo entre o suíço e o alemão Alexander Zverev, na Cidade do México. Antes disso, o recorde havia sido registrado na partida entre Kim Clijsters e Serena Williams, em 2010, quando 35.681 pessoas assistiram ao confronto em um estádio em Bruxelas, na Bélgica.

“É uma experiência incrível. A África do Sul me traz boas lembranças. Nunca vou jogar em um ambiente como o de hoje”, afirmou Rafael Nadal, que esteve presente no Soccer City, em Johanesburgo, na final da Copa do Mundo de 2010, quando a Espanha conquistou o título pela primeira vez ao derrotar a Holanda. “É uma multidão fantástica.”

O jogo foi válido pela sexta edição do ‘Match of Africa’, evento da Roger Federer Foundation, que atua há 16 anos no continente africano. O suíço se emocionou bastante durante o confronto desta sexta-feira. A mãe do tenista, Lynette, é sul-africana e entrou na quadra ao lado de Nadal.

O suíço ainda recebeu uma camisa da seleção de rúgbi da África do Sul das mãos de Siya Kolisi, primeiro capitão negro sul-africano a erguer o troféu de campeão da Copa do Mundo, no terceiro título do país, conquistado no ano passado, ao superar a Inglaterra, no Japão.

“Ter o meu grande rival e amigo Rafa aqui é incrível. Este jogo ficará na minha memória para sempre”, afirmou Federer, atual número 3 do mundo. “Estar jogando aqui na África do Sul significa muito para mim”, completou.

Federer e Nadal ainda disputaram um jogo entre celebridades. Ao lado do bilionário americano Bill Gates, o suíço superou o espanhol, que jogou com o apresentador e ator local Trevor Noah, por 6/3.