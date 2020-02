Os dois maiores favoritos ao título do ATP 500 de Dubai, disputado em quadras rápidas nos Emirados Árabes Unidos, não tiveram muitos problemas nesta quarta-feira para avançarem às quartas de final da competição. Número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic passou pelo alemão Philip Kohlschreiber em menos de uma hora e o grego Stefanos Tsitsipas, cabeça de chave 2, eliminou o casaque Alexander Bublik também em setes diretos.

Djokovic precisou de apenas 59 minutos de jogo para derrotar o rival alemão por 2 sets a 0, com as parciais de 6/3 e 6/1. O sérvio teve ótimo desempenho com o saque na partida, vencendo 70% dos pontos disputados. Não cedeu uma chance de quebra a Kohlschreiber, que por sua vez não teve os mesmos números e terminou com aproveitamento de 50% com o serviço.

Precisando pelo menos de mais uma vitória para assegurar a liderança do ranking da ATP nesta semana, Djokovic terá agora pela frente o russo Karen Khachanov, sétimo pré-classificado, que nesta quarta-feira venceu o austríaco Dennis Novak, que saiu do qualifying, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Com um pouco mais de dificuldade, já que teve de disputar um tie-break, Tsitsipas despachou Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/4. Classificado às quartas de final, o grego de 21 anos jogará agora contra o alemão Jan-Lennard Struff, que massacrou o georgiano Nikoloz Basilashvili com as parciais de 6/0 e 6/1.

Também nesta quarta-feira, o russo Andrey Rublev ganhou do sérvio Filip Krajinovic, que passou mal depois do primeiro set e levou um “pneu” no segundo, sendo eliminado com as parciais de 7/6 (7/3) e 6/0. O próximo oponente no caminho do sexto pré-classificado será o britânico Daniel Evans, algoz do francês Pierre-Hugues Herbert por 2 a 1 – parciais de 7/5, 3/6 e 7/6 (9/7).