Famosos botafoguenses lamentam eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo

A derrota do Botafogo pelo Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes por 1 a 0 na Filadélfia tirou alegria de famosos botafoguenses neste sábado (28). Humoristas como Helio de La Peña e Pedro Certezas lamentaram a perda e parabenizaram os jogadores do time carioca.

O placar foi definido por Paulinho, que enfrenta limitações físicas e não suporta muito mais do que meia hora dentro de campo. Agora o time paulistano disputa as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes.

Certezas disse estar triste pela maneira como terminou. “Botafogo não entrou para vencer, mas para tentar não perder. Paiva foi medroso e se acovardou. Palmeiras mereceu vencer. De resto, privilégio de poucos jogar esse super Mundial. Jornada inesquecível que pude vivenciar tudo de perto”, publicou.

“O Botafogo me deu grandes alegrias. Assistir ao vivo a vitória sobre o PSG é algo inesquecível, que nunca mais vai sair da minha memória. Sobreviver ao ‘grupo da morte’ foi incrível, porém não conseguimos superar o Palmeiras hoje, que foi superior, jogou mais, teve mais vontade”, disse Helio de la Peña em vídeo publicado no Instagram. Ele agradeceu aos jogadores pelo empenho e disse que “não teve corpo mole”.

“Grotesco o que o Renato Paiva fez hoje. Negócio inacreditável. Não dá para entender, não é possível”, escreveu Felipe Neto no X. Ele também repostou uma publicação do Central Botafogo dizendo que o time de Renato Paiva entrou sem querer jogar futebol.

Outros famosos botafoguenses são Regina Casé, Zeca Pagodinho, Stepan Nercessian e Marcelo Adnet, que não publicaram nenhum comentário até o fim da tarde deste sábado.