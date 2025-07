Familiares, amigos e jogadores prestam homenagens em enterro de Diogo Jota

Familiares, amigos, personalidades do futebol e jogadores do Liverpool prestaram neste sábado (5) suas últimas homenagens ao jogador português Diogo Jota, 28, e ao seu irmão, o também jogador André Silva, de 25, durante o enterro de ambos. Os dois morreram na última quinta-feira (3), após um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

Entre os presentes na cerimônia, o capitão do Liverpool, Virgil van Dijk, carregou uma coroa de flores vermelhas em formato da camisa do clube. O arranjo mostrava o número 20, que era usado por Diogo Jota no clube.

O lateral-esquerdo Robertson carregava uma coroa de flores com o número 30, em homenagem a André. Também participam do sepultamento outros atletas, como Endo, James Milner, Kelleher, Alexis Mac Allister e Curtis Jones.

O velório privado de Diogo Jota e André Silva teve início na sexta-feira (04), na Capela da Ressureição, em Gondomar, cidade natal do jogador do Liverpool, no norte de Portugal.

O primeiro-ministro Luís Montenegro juntou-se a membros da família para a despedida dos atletas, assim como agente Jorge Mendes, visto ao lado de familiares dos jogadores, o que incluía a esposa Rute Cardoso, que havia se casado com Diogo apenas duas semanas antes.

A morte do atacante Diogo Jota abalou o mundo do futebol, com mensagens de homenagem chegando de ex-companheiros de equipe, clubes, políticos e torcedores. Do lado de fora do estádio Anfield, casa do Liverpool, torcedores deixaram flores, cachecóis e bilhetes escritos à mão, muitos de crianças.

“Nunca pensei que algo me assustaria em voltar para Liverpool depois das férias (de verão)”, disse Mohamed Salah, companheiro de equipe do Liverpool, no Instagram.

Clubes de futebol, incluindo o Paris Saint Germain, que tem vários jogadores de Portugal em seu elenco, Bayern de Munique, Chelsea e Real Madrid, observaram um momento de silêncio durante o treino para seus jogos na Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos.

O técnico de Jota no Liverpool, Arne Slot, disse em um comunicado que seus pensamentos estavam com os familiares do português. “Minha mensagem para eles é muito clara —vocês nunca caminharão sozinhos”, disse Slot, usando as palavras do hino do time.