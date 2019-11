Com seis rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, a briga para fugir da zona de rebaixamento está intensa e nela estão alguns grandes clubes do País como Cruzeiro e Fluminense. Justamente o time carioca é o próximo adversário do Atlético-MG, neste sábado, no Maracanã. Uma vitória da equipe alvinegra poderá beneficiar o rival, mas não é isso o que o elenco pensa.

“Nem penso nisso (em ajudar o Cruzeiro). A nossa situação não está boa para pensar nos outros. Temos que fazer os 45 pontos o quanto antes para sair deste sufoco e deixar o problema para o outro lado. Esquecer quem podemos ajudar ou atrapalhar nesse momento. Temos que pensar no Atlético”, disse o lateral-esquerdo Fábio Santos, em entrevista coletiva nesta quarta-feira na Cidade do Galo, o CT atleticano.

Na tabela de classificação, o Fluminense ocupa a 17.ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 34 pontos. O Cruzeiro, outro muito ameaçado, está no 16.º posto, o primeiro fora da degola, com 35. O Atlético-MG, um pouco mais tranquilo – mas ainda correndo riscos -, é o 12.º colocado, com 40.

Contra o Fluminense, Fábio Santos chegará à marca de 200 jogos com a camisa alvinegra. Contratado no meio de 2016, o jogador acumula 199 partidas, tendo marcado 17 gols.

“Passou rápido. Eu brinco que jogar em time que ganha por três anos e meio é fácil, mas jogar em time que não foi campeão em três anos e meio é difícil de permanecer titular. Por isso que eu falo que quando as cobranças veem é natural. O cara permanecer tanto tempo no clube jogando como titular, onde todas as outras posições rodaram, e eu continuei ali. Em três anos e maio, você completar uma marca de 200 jogos é muito significativo”, afirmou o lateral-esquerdo.

“Fico feliz, é um clube que abriu as portas para mim, me sinto bem na cidade, no clube. Falta um título grande ainda, isso me incomoda demais, tenho tentado trabalhar e buscar isso. O torcedor merece essa conquista, mas, sem dúvidas, muito feliz pelas marcas”, completou o jogador, que é bicampeão da Copa Libertadores (São Paulo, em 2005, e Corinthians, em 2012) e do Mundial de Clubes da Fifa (Corinthians, em 2012).