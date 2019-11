Estreante na MotoGP, o francês Fabio Quartararo teve uma sexta-feira perfeita e foi o rápido do dia nos dois primeiros treinos livres para a etapa da Comunidade Valenciana, a última da temporada de 2019 da MotoGP, no circuito Ricardo Tormo, em Valência. Depois de superar o australiano Jack Miller na primeira sessão, o novato “roubou” a liderança do espanhol Maverick Viñales no segundo treino livre.

Heptacampeão mundial, o italiano Valentino Rossi também foi destaque nos treinamentos desta sexta-feira, mas pelos acidentes que protagonizou. Na primeira sessão, sofreu uma queda na curva 4 e finalizou em oitavo lugar. À tarde, na segunda atividade, voltou a cair de sua moto, desta vez na curva 10. Em ambos os casos não sofreu qualquer ferimento.

Para liderar o primeiro treino livre, Quartararo conseguiu o tempo de 1min31s455, superando Miller por 0s057 em sua última tentativa. Campeão antecipado da temporada, o espanhol Marc Márquez, que liderou a maior parte da atividade, terminou na terceira colocação com 1min31s532, seguido por Viñales e o italiano Franco Morbidelli.

O espanhol Jorge Lorenzo, que na última quinta-feira anunciou que irá se aposentar depois da corrida em Valência, seguiu com dificuldades a bordo de sua Honda e completou a sessão na 18.ª posição, com o tempo de 1min32s860.

À tarde, no segundo treino livre, Quartararo obteve novamente o melhor tempo nos instantes finais. Com a marca de 1min30s735, jogou Viñales para a segunda posição com 1min30s883. O Top 5 foi completado por Márquez, Miller e Morbidelli.

Apesar de melhorar o seu tempo em quase um segundo, Lorenzo terminou a segunda sessão com a 16.ª melhor marca, completada em 1min31s880, 0s105 atrás de Rossi, que completou o treino em 14.º.

Os pilotos voltam à pista neste sábado para mais dois treinos livres e, na sequência, a partir das 10h10 (de Brasília), disputam a sessão de classificação para definir o grid de largada. A corrida no domingo tem início programado para 10 horas.